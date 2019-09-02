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Откриване на учебната година в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

02 септември 2019 14:03, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 12 часа, брой четения: 131

Уважаеми ученици, родители и учители!

Уведомяваме Ви, че тържественото откриване на учебната 2019/2020 ще състои както следва:

Дата: 16.09.2019 г.

Начало: 10.00 часа

Място:ул. "Джордж Уошбърн" 1 - „Малка езикова“

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