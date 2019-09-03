Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 59 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 59

Днес 03.09.2019 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.