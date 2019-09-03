Прекъсване водоподаването на с.Голямо Чочовен.

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 55 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 55

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.09.2019г.(вторник) до 16.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Голямо Чочовен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.