Прекъсване на водоподаването с. Струпец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 04. 09. 2019 г. (сряда) до 17. 00 ч. е прекъснато водоподаването на село Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.