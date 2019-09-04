Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 40

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 04. 09. 2019 г. (сряда) до 15. 30 ч. е прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.