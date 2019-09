ПРОЕКТ 2019- 1-BG01-KA101-061951 Английски език, спорт и технологии в нашето училище

English language, sport and technology in our school

Приключи първият структуриран курс по проект „Английски език, спорт и технологии в нашето училище“ на Спортно училище „Димитър Рохов“ , съфинансиран по програма Еразъм +

Домакин на курса бе International Project Center- IPC – Екситър, Великобритания. - Акредитиран от Британски съвет доставчик на курсове за обучение на учители по програма Еразъм +..

Учебните занятия дадоха възможност на участниците да надградят познанията си по английски език; да получат информация за културата на Великобритания и конкретния регион - Девън, както и за образователната система на страната домакин.

Обучението бе проведено на базата на интерактивни методи на преподаване, използването на нови технологии в образователния процес. Акцентирано бе на работата в екип.

Създадени бяха нови контакти с колеги от Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Италия, Франция, което е добра основа за разширяване на възможностите за бъдещи партньорски взаимоотношения.

Програмата по проекта продължава с осъществяването на още две мобилности във Великобритания.