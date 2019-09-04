Благотворителна кампания, организирана от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 3 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 64

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" организира благотворителна кампания за деца в неравностойно положение, които ще са ученици през учебната 2019/2020 година. Да дарим тетрадки (малък/голям формат, широки редове, 40-60-80 листа), сини химикали, линии, гумички и други учебни пособия.

Кампанията е активна от 04.09.2019 до 16.09.2019 г. включително. Даренията могат да бъдат предоставени в сградата на голямата езикова гимназия на ул. "Великокняжевска" №1 ет 4 от 9:00 до 15:00

Нека всички подадем ръка на нашите деца!!!