Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 137 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 137

Днес 08.09 /неделя/ поради извършване на аварийни ремонти ще бъде нарушено водоподаването в кв. Речица до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.