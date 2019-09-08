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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването кв. Речица

08 септември 2019 08:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 137

Днес 08.09 /неделя/ поради извършване на аварийни ремонти ще бъде нарушено водоподаването в кв. Речица до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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