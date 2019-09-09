Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 16 часа, брой четения: 80 Излъчване:преди 16 часа, брой четения: 80

Днес 09.09 /понеделник/ поради извършване на аварийни ремонти ще бъде нарушено водоподаването в кв. Речица до 15.00 ч.. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.