Прекъсване на водоподаването в с Мечкарево

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 348 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 348

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.09. 2019 г.(сряда) до 14. 30 ч. е прекъснато водоподаването на с.Мечкарево .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.