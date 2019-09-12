Прекъсване на водоподаването в центъра на гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 31

Днес 12.09 /четвъртък/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района между ул. " Цар Освободител" и ул. " Братя Миладинови" до 12.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.