Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 52 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 52

Днес 12.09 /четвъртък/ поради авария на ул. Девичково е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.