ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" с благородна инициатива

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 18 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 13

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" се присъединява към благотворителната кампания, организирана от РУО Варна, в помощ на малката Алекс, която е родена с рядката диагноза "Фибуларна хемимелия" - пълна липса на малък пищял и скъсен десен крак с деформирани глезен и стъпало.

http://www.moreto.net/novini.php?n=403720

Направете дарение на цената на букета!