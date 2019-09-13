ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 15 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 7

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Тържественото откриване на новата учебна 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2019 г. от 9.00 часа в двора на училището.

Очакваме учениците 15 минути по-рано от обявения час.

Ще се радваме в този тържествен ден с нас да бъдат и наши бивши ученици, родители и колеги!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"