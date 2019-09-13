с. Тополчане

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.09.2019г. (петък) . до 16.30 ч е прекъснато водоподаването на с.Тополчане.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.