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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 5 И 7 КЛАС

13 септември 2019 14:13, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 23 минути, брой четения: 8
Покана

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В 5 И 7 КЛАС,

 

Информираме Ви, че на 17.09.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща.

 

Очакваме Ви!

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