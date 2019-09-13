РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 5 И 7 КЛАС

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 23 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 8

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В 5 И 7 КЛАС,

Информираме Ви, че на 17.09.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща.

Очакваме Ви!