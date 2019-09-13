Заповед за прекратяване на търг

Област Сливен преди 19 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 13

Със заповед №РД-11-12-017 от 13 септември 2019 г. Областният управител прекрати процедура за провеждане на търг с тайно наддаване. Цялата заповед - виж в прикачения файл.

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