ЗДРАВА, ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 14 часа, брой четения: 67 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 67

Днес, 16.09.2019 г. дворът на СУ "Йордан Йовков" - Сливен бе празнично украсен и изпълнен с много цветя и усмивки.

Тържествената церемония, която постави началото на учебната 2019/2020 година, бе открита от директорът на училището г-жа Кънева.

Гости на събитието бяха г-н Кольо Милев - народен представител в 44-то народно събрание и г-жа Галина Панайотова - председател на Обществения съвет.

В своето приветствие г-н Милев пожела на всички ученици, родители и учители здраве, успехи и увереност като иновативно училище.

През учебната 2019/2020 година училището ще си сътрудничи с Технически университет - София, "Факултет и колеж - Сливен" при провеждането на различни форми за практическо обучение на студентите.

С много вълнение и трепет първокласниците прекрачиха прага на нашето училище.

Пожелаваме на всички щастлива, ползотворна и успешна 2019/2020 учебна година!

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