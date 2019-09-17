Прекъсване водоподаването в южната част на район Нова загора Села.

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 142 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 142

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 18.09.2019г.(сряда) в 08.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на селата Стоил войвода, Любенова махала, Любенец, Млекарево, Загорци, Езеро, Богданово, Радецки и Бял кладенец до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.