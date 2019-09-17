Прекъсване водоподаването на ул..Желю войвода

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 89 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 89

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авариен теч на 17.09.2019 г.(вторник) до 12.00ч. е прекъснато водоподаването на ул. "Желю войвода".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.