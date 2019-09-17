Прекъсване водоподаването в района на ул..Текстилец

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авариен теч на 17.09.2019 г.(вторник) до 16.00ч. е прекъснато водоподаването . в района на ул..Текстилец

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.