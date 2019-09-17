Постановката „2 билета за Париж“ на 24 септември в зала „Сливен“

Община Сливен преди 8 часа, брой четения: 31 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 31

На 24 септември от 19.00 часа, на сцената на зала „Сливен“, може да гледате постановката „2 билета за Париж“ от Христо Христов.

Режисьор е Робин Кафалиев, постановка – Тодор Мадолев, сценограф – Теодор Даскалов. Участавт Робин Кафалиев, Таня Кожухарова, Атанас Бончев-Наката, Мариела Топалова, Марияна Бранкованова, Цветана Благоева, Николай Сяров, Йоана Иванова, Яцек Янков.

Билети на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370

17.09.2019 г.