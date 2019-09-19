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Четири двойки ще сключат граждански брак на днешната дата – 19 септември 2019 година
Излъчване: Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 45
Четири двойки са заявили желание да сключат граждански брак днес, 19 септември 2019 г. От дейност „Обредни домове и зали“ в Община Сливен съобщиха, че миналата година, на датата 08.08.2018 г., сключените граждански бракове са били 8. По думите им броят на желаещите да се обвържат законно нараства. До момента заветното „Да“ са си казали 400 двойки, на официални церемонии, изнесени ритуали и в делничните дни.
Броят на смесените бракове към днешна дата е 15 и един между чужденци.
19.09.2019 г.
Снимка: Internet