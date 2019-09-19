Прекъсване на водоподаването в кв. "Речица"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19. 09. 2019 г. (Четвъртък)от 11.00ч до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.