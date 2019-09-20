Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 14

Днес 20.09 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв.Клуцохор /блоковете/ до 21.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.