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По случай Деня на Независимостта Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява вход свободен

22 септември 2019 07:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 27

В Деня на Независимостта – 22 септември ще бъдат отворени за безплатно посещение експозициите в сградата на РИМ - Сливен на бул „Цар Освободител”18 и къща музей „Хаджи Димитър”.

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