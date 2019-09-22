По случай Деня на Независимостта Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява вход свободен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 27

В Деня на Независимостта – 22 септември ще бъдат отворени за безплатно посещение експозициите в сградата на РИМ - Сливен на бул „Цар Освободител”18 и къща музей „Хаджи Димитър”.