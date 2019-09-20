Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20. 09. 2019 г. (петък) до отстраняване е прекъснато водоподаването на кв. "Клуцохор".

След възстановяване на водоподаване е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.