Събор в Бинкос на 23 септември

Община Сливен преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

С освещаване на мястото за изграждане на православен храм в понеделник, 23 септември, ще започне съборът в село Бинкос. Той се провежда за четвърта поредна година. Началото е 11.30 часа.

В празничната програма на събора ще вземат участие фолклорен оркестър „Хаджии“, с ръководител Господин Рахнев. Програмата ще продължи с хоро на площада пред кметството.

20.09.2019 г.