Отиде си един невероятен човек!

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 40

На 23.09.2019г., ден преди да навърши 59 години, ни напусна нашият скъп колега и приятел, заместник - директора по спортна дейност в Спортно училище, Кирил Димитров.

Поклонението ще бъде на 24 септември в Сливен, обредната зала на новия гробищен парк.

Колективът и ръководството на Спортно училище поднася съболезнования на семейството и близките му. Дълбок поклон пред светлата му памет!