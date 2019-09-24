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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отиде си един невероятен човек!

24 септември 2019 09:05, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 часа, брой четения: 40
Кирил

На 23.09.2019г., ден преди да навърши 59 години, ни напусна нашият скъп колега и приятел, заместник - директора по спортна дейност в Спортно училище, Кирил Димитров.

Поклонението ще бъде на 24 септември в Сливен, обредната зала на новия гробищен парк.

 

Колективът и ръководството на Спортно училище поднася съболезнования на семейството и близките му. Дълбок поклон пред светлата му памет!

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