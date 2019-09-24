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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в района на Окръжна болница

24 септември 2019 15:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 7 часа, брой четения: 102

Днес 24.09 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на Окръжна болница до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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