Прекъсване на водоподаването в района на Окръжна болница

ВиК-Сливен преди 7 часа, брой четения: 102 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 102

Днес 24.09 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на Окръжна болница до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.