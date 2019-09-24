Кметът на Сливен Стефан Радев: Приключваме един успешен мандат

Община Сливен преди 5 часа, брой четения: 33 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 33

Приключваме един успешен мандат. Община Сливен е много по-силна, отколкото беше преди четири години и перспективите за развитие са много добри, отчита кметът Стефан Радев.

Той казва, че има много неща, които трябва да се свършат, а за това е необходимо да продължи правилното полагане на целите, разумно планиране, повишаване на ефективността и отговорност към все по-нарастващите очаквания на хората тук.

Отчетът на кмета за мандат 2015 – 2019 година включва девет теми, които обединяват свършеното през тези четири години – „Градска среда“, „Образование“, „Култура“, „Здраве и социална политика“, „Транспорт“, „Екология и техническа инфраструктура“, „Спорт, туризъм и свободно време“, „Икономическо развитие“ и „Финанси“.

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