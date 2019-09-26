Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 15 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 15

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Дружба", бл.27; 28; 29; 32; 33; 35 и 36, че от 9,30ч. до 16,30ч. на 26.09.2019г.(четвъртък) няма да имат топла вода, поради отстраняване на възникнала авария.

Ръководството на дружеството се извинява за причинените неудобства.