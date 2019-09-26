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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв."Ново село" - на юг от бул. "Панайот Хитов"

26 септември 2019 10:42, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.09.2019 г.(четвъртък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Ново село"- на юг от бул. "Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаване е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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