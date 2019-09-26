Прекъсване водоподаването в част от кв."Ново село" - на юг от бул. "Панайот Хитов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.09.2019 г.(четвъртък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Ново село"- на юг от бул. "Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаване е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.