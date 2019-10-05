Прекъсване водоподаването в района на ЦГЧ ул. "Тодор Икономов;

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.10.2019 г. (Събота) от 14.15 до 17. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Тодор Икономов".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.