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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ЦГЧ ул. "Тодор Икономов;

05 октомври 2019 14:08, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.10.2019 г. (Събота) от 14.15 до 17. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Тодор Икономов".

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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