Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Национална среща „Добри практики“ с експерти от български музеи и галерии се проведе в гр. Бургас в периода 2-4 октомври 2019 г.
Национална среща „Добри практики“ на Министерството на културата се проведе в град Бургас в периода 2-4 октомври 2019 г. Участие в нея взеха експерти от 160 български музеи и галерии, което я прави най-голямата провеждана до момента.
Дора Пондалова, уредник в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков” – Сливен и Миглена Маринова, музеен педагог, представиха темата: Учене и забавление в музейната експозиция. Представяне на проекта „Музеят – място за учудване, въображение и любопитство (изработване помагала за детска публика)”, автори:
Дора Пондалова, Миглена Маринова и Теодора Недялкова от Регионален исторически музей – Сливен.
Петя Димитрова, екскурзовод в РИМ „Д-р Симеон Табаков” - Сливен, представи темата "Музеят - видимото и невидимото в него. Интерактивна разходка из фонда като част от екскурзоводното обслужване."