Национална среща „Добри практики“ с експерти от български музеи и галерии се проведе в гр. Бургас в периода 2-4 октомври 2019 г.

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Национална среща „Добри практики“ на Министерството на културата се проведе в град Бургас в периода 2-4 октомври 2019 г. Участие в нея взеха експерти от 160 български музеи и галерии, което я прави най-голямата провеждана до момента.

Дора Пондалова, уредник в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков” – Сливен и Миглена Маринова, музеен педагог, представиха темата: Учене и забавление в музейната експозиция. Представяне на проекта „Музеят – място за учудване, въображение и любопитство (изработване помагала за детска публика)”, автори:

Дора Пондалова, Миглена Маринова и Теодора Недялкова от Регионален исторически музей – Сливен.

Петя Димитрова, екскурзовод в РИМ „Д-р Симеон Табаков” - Сливен, представи темата "Музеят - видимото и невидимото в него. Интерактивна разходка из фонда като част от екскурзоводното обслужване."

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