Прекъсване на водоподаването кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.10.2019г. (понеделник) . до 14.00 ч е прекъснато водоподаването на кв.Даме Груев -долната част.