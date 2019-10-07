ПРЕДСТОЯЩО В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ: НАЧАЛО НА КУРСА ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 32 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 33

На 19 и 20 октомври 2019 година в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” ще се проведат първите за тази учебна година занятия в курса по творческо писане. Вече пет години Валентина Радинска е ръководител на тази школа за млади таланти, в която те получават напътствия от истински майстор на художественото слово и вдъхновения за нови творби. В рамките на двата дни на всеки един от модулите се провеждат четири занятия от по два часа. В курса могат да се включват ученици от V до XII клас.

Млади творци на художественото слово, очакваме ви!

За повече информация: Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, тел.: 044 663176; e-mail: humgim_sliven@mail.bg

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