Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Комлука"- в района на ул."Д. Пехливанов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.10.2019 г.(понеделник) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука"- в района на ул."Д. Пехливанов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.