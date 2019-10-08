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СТАРТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

08 октомври 2019 11:21, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители

 

От утре /09.10.2019г/ стартира електронния дневник на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

Всеки от Вас може да се регистрира на: https://www.shkolo.bg/ - ВХОД - Регистрация.

 

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