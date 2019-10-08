Прекъсване водоподаването на гр.Кермен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.10.2019г.(вторник) до 15.30ч. е прекъснато водоподаването на гр.Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.