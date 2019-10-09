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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

09 октомври 2019 12:51, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 50
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Уважаеми родители,

Първата родителска среща за учебната 2019 / 2020 година ще се проведе на 10 октомври (четвъртък) от 18:00 часа, за всички класове в гимназията.

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