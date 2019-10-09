РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Уважаеми родители,

Първата родителска среща за учебната 2019 / 2020 година ще се проведе на 10 октомври (четвъртък) от 18:00 часа, за всички класове в гимназията.