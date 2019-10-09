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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

09 октомври 2019 14:50, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
tecv

Уважаеми клиенти,

от 16:00ч. на 09.10.2019г. до 16:00 на 11.10.2019г., поради отстраняване на възникнала авария, топлоподаване няма да има към следните адреси: ул."Иречек", ул."Великокняжевска", ул."Антон Пану", ул."Верила", ул."Клокотница" №3, ул."Княз Батенберг" №1 и №2, ул."Михаил Чайковски" №11, ул."Кирил и Методий" №16; №18 и хотел "Национал".

 

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

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