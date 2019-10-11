Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11. 10. 2019 г. (петък) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.