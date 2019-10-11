Прекъсване водоподаването в гр. Кермен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11. 10. 2019 г. (петък) до 15.30 ч. е прекъснато водоподаването в гр. Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.