Днес в къща музей "Сливенски Бит ХІХ-ХХ в." деца от ОУ "Д-р Иван Селимински" проведоха открит урок

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

Днес в къща музей "Сливенски Бит ХІХ-ХХ в." ученици от 1-ви А клас към ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен проведоха открит урок за град Сливен и празникът - Димитровден. Присъстваха много гости - родители и деца!

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