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"28 причини, поради които обичам Сливен"
Учениците от целодневна организация на обучението от 3. "б" и 3. "д" клас се включиха в инициативата "28 причини, поради които обичам Сливен". Поводът е празникът на Сливен, който отбелязваме на 26 октомври, Димитровден.
Всяко от децата в групата на г-жа Гергана Султанова имаше за задача да допълни изречението "Аз обичам Сливен, защото...".
Третокласниците споделиха, че са впечатлени от красивата природа и забележителностите. Те изразиха и своята радост, че Сливен е техният роден град.
"28 причини, поради които обичам Сливен"
1. "Аз обичам Сливен, защото е град с красива природа.";
2. "Аз обичам Сливен, защото е чудесен.";
3. "Аз обичам Сливен, защото е градът на Сините камъни и е хубав.";
4. "Аз обичам Сливен, защото ми е родният град и има много хубави забележителности в него.";
5. "Аз обичам Сливен, защото е хубав.";
6. "Аз обичам Сливен, защото тук са моят роден край и моето семейство.";
7. "Аз обичам Сливен, защото е хубав и има много интересни места за посещения.";
8. "Аз обичам Сливен, защото е хубав град, пълен е с радост и приключения. Не искам да се отделя от него.";
9. "Аз обичам Сливен, защото е много красив и има много хубави забележителности.";
10. "Аз обичам Сливен, защото съм се родил тук и има хубави забележителности.";
11. "Аз обичам Сливен, защото е красив и има много забележителности, които може да се видят.";
12. "Аз обичам Сливен, защото той е хубав град, тук съм роден и има много хубава природа.";
13. "Аз обичам Сливен, защото тук е моят роден край.";
14. "Аз обичам Сливен, защото той е моят роден град, хубав е и нашата природа е много красива.";
15. "Аз обичам Сливен, защото е моят роден дом";
16. "Аз обичам Сливен, защото има много забележителности, които ми харесват";
17. "Аз обичам Сливен, защото има много красива природа";
18. "Аз обичам Сливен, защото е красив.";
19. "Аз обичам Сливен, защото има красиви забележителности.";
20. "Аз обичам Сливен, защото е красив.";
21. "Аз обичам Сливен, защото съм се родила тук.";
22. "Аз обичам Сливен, защото е градът на стоте войводи.";
23. "Аз обичам Сливен, защото е най-важният за мен.";
24. "Аз обичам Сливен, защото е хубав.";
25. "Аз обичам Сливен, защото е красив и тук съм роден.";
26. "Аз обичам Сливен, защото за мен е най-хубавият град на света.";
27. "Аз обичам Сливен, защото има много красиви забележителности.";
28. "Аз обичам Сливен, защото е град със славно минало.".
По случай празника на града, третокласниците подредиха и изложба с красиви рисунки на забележителности и писаха съчинения със заглавие "Аз обичам Сливен". Красивите творения бяха представени пред всички в групата и това даде повод за интересна дискусия за града на стоте войводи.