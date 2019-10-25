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"28 причини, поради които обичам Сливен"

25 октомври 2019 16:43, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 38
"28 причини, поради които обичам Сливен"

Учениците от целодневна организация на обучението от 3. "б" и 3. "д" клас се включиха в инициативата "28 причини, поради които обичам Сливен". Поводът е празникът на Сливен, който отбелязваме на 26 октомври, Димитровден.

Всяко от децата в групата на г-жа Гергана Султанова имаше за задача да допълни изречението "Аз обичам Сливен, защото...".

Третокласниците споделиха, че са впечатлени от красивата природа и забележителностите. Те изразиха и своята радост, че Сливен е техният роден град.

 

"28 причини, поради които обичам Сливен"

1. "Аз обичам Сливен, защото е град с красива природа.";

2. "Аз обичам Сливен, защото е чудесен.";

3. "Аз обичам Сливен, защото е градът на Сините камъни и е хубав.";

4. "Аз обичам Сливен, защото ми е родният град и има много хубави забележителности в него.";

5. "Аз обичам Сливен, защото е хубав.";

6. "Аз обичам Сливен, защото тук са моят роден край и моето семейство.";

7. "Аз обичам Сливен, защото е хубав и има много интересни места за посещения.";

8. "Аз обичам Сливен, защото е хубав град, пълен е с радост и приключения. Не искам да се отделя от него.";

9. "Аз обичам Сливен, защото е много красив и има много хубави забележителности.";

10. "Аз обичам Сливен, защото съм се родил тук и има хубави забележителности.";

11. "Аз обичам Сливен, защото е красив и има много забележителности, които може да се видят.";

12. "Аз обичам Сливен, защото той е хубав град, тук съм роден и има много хубава природа.";

13. "Аз обичам Сливен, защото тук е моят роден край.";

14. "Аз обичам Сливен, защото той е моят роден град, хубав е и нашата природа е много красива.";

15. "Аз обичам Сливен, защото е моят роден дом";

16. "Аз обичам Сливен, защото има много забележителности, които ми харесват";

17. "Аз обичам Сливен, защото има много красива природа";

18. "Аз обичам Сливен, защото е красив.";

19. "Аз обичам Сливен, защото има красиви забележителности.";

20. "Аз обичам Сливен, защото е красив.";

21. "Аз обичам Сливен, защото съм се родила тук.";

22. "Аз обичам Сливен, защото е градът на стоте войводи.";

23. "Аз обичам Сливен, защото е най-важният за мен.";

24. "Аз обичам Сливен, защото е хубав.";

25. "Аз обичам Сливен, защото е красив и тук съм роден.";

26. "Аз обичам Сливен, защото за мен е най-хубавият град на света.";

27. "Аз обичам Сливен, защото има много красиви забележителности.";

28. "Аз обичам Сливен, защото е град със славно минало.".

По случай празника на града, третокласниците подредиха и изложба с красиви рисунки на забележителности и писаха съчинения със заглавие "Аз обичам Сливен". Красивите творения бяха представени пред всички в групата и това даде повод за интересна дискусия за града на стоте войводи.

Снимки

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