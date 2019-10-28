Нарушено водоподаване на с.Малко Чочовени

ВиК-Сливен преди 8 часа, брой четения: 80 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 80

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради повреда днес 28.10.2019г.(понеделник) до утре 29.10.2019г.(вторник) ще бъде нарушено водоподаването на с.Малко Чочовени.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.