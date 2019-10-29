Прекъсване на водоподаването в село Ковачите

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 52 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 52

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.10. 2019 г. (вторник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.