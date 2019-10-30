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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съобщение за прекратяване на процедура за обществена поръчка

30 октомври 2019 13:18, ВиК Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 30

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Съобщение за прекратяване (публикуван документ на 30.10.2019 г.) [267KB]

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