ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 ден, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 15

Уважаема ученици, родители и колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на изявите, посветени на празника на училището.

Ще се радваме, ако заедно с нас споделите емоциите и се включите в празничната ни програма.