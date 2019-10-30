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ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

30 октомври 2019 15:37, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 ден, брой четения: 15
Програма

Уважаема ученици, родители и колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на изявите, посветени на празника на училището.

 

Ще се радваме, ако заедно с нас споделите емоциите и се включите в празничната ни програма.

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